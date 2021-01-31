Источник сообщил о поджоге автомобиля Росгвардии в Москве

Микроавтобус Росгвардии, сгоревший в центре Москвы в Вознесенском переулке, подожгли. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По имеющейся информации по факту поджога возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества (статья 167 УК РФ).

Об инциденте стало известно ранее в этот же день. О пострадавших не сообщалось. Также отмечалось, что возгорание было оперативно ликвидировано.

Подробности выясняются.

Ранее 31 января в Москве на рынке «Каширский двор» загорелся ангар. Сообщалось, что произошло частичное обрушение ангара. Пожар ликвидирован на площади 150 кв.м . Причины случившегося устанавливаются.