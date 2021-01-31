В Москве на рынке «Каширский двор» произошел пожар
В Москве на рынке «Каширский двор» загорелся ангар. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На рынке «Каширский двор» на 33-м км МКАД горит ангар на площади 100 кв. м», — сказал собеседник агентства
По данным источника, произошло частичное обрушение ангара.
В настоящее время источник агентства сообщил, что пожар ликвидирован на площади 150 кв.м
По предварительной информации, пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в субботу на севере Москвы начали взрываться газовые баллоны. В результате взрывов произошел пожар автотопливозаправщика с переходом огня на одноэтажную хозпостройку.