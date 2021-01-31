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В Москве на рынке «Каширский двор» произошел пожар

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В Москве на рынке «Каширский двор» загорелся ангар. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На рынке «Каширский двор» на 33-м км МКАД горит ангар на площади 100 кв. м», — сказал собеседник агентства

По данным источника, произошло частичное обрушение ангара.

В настоящее время источник агентства сообщил, что пожар ликвидирован на площади 150 кв.м

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в субботу на севере Москвы начали взрываться газовые баллоны. В результате взрывов произошел пожар автотопливозаправщика с переходом огня на одноэтажную хозпостройку.

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