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Автомобиль Росгвардии загорелся в центре Москвы

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В центре Москвы загорелся микроавтобус Росгвардии. Инцидент произошел в Вознесенском переулке. О произошедшем в воскресенье, 31 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк МЧС.

По данным телеканала, пострадавших в результате инцидента нет. Причины ЧП устанавливаются. Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано.

В пресс-службе Росгвардии при этом уточнили, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за технических неполадок.

Ранее в этот же день в Москве на рынке «Каширский двор» загорелся ангар. Сообщалось, что произошло частичное обрушение ангара. Пожар ликвидирован на площади 150 кв.м. Причины случившегося устанавливаются.

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