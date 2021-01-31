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Сибирь и Урал защитят новыми комплексами радиоэлектронных помех

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В 2021 году на Урале и в Сибири развернут группировку комплексов радиоэлектронного подавления «Поле-21». Об этом «Известиям» рассказали источники в Министерстве обороны России.

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Новейшие комплексы будут препятствовать полетам беспилотников, ударам крылатых ракет и другого высокоточного оружия. При этом в отличие от прочих комплексов РЭБ «Поле-21» представляет собой до сотни разнесенных на большое расстояние друг от друга передатчиков помех. Каждым из них можно управлять удаленно, а также при необходимости выключать и также активировать.

Согласно открытым данным, экспортный вариант системы станции подавляет все три основные зарубежные спутниковые навигационные системы. Речь идет об американской Navstar (GPS), европейской Galileo и китайской BeiDou.

Военные эксперты уверены, что комплекс радикально усилит защиту российской территории. Так, Виктор Мураховский заявил «Известиям», что возможности «Поля-21» позволяют не только подавлять сигналы спутниковых навигационных систем, но и вносить геолокационные ошибки.

«Это территориально распределенная система, которая может наращивать свои возможности и прикрывать значительные участки местности. Комплекс должен применяться в тесном взаимодействии со средствами ПВО и противоракетной обороны», — отметил эксперт.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Русское «Поле»: комплекс защитит Сибирь и Урал от дронов и ракет

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