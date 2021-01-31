Участников незаконной акции в Москве сняли с высоты

Участников несанкционированной акции протеста в Москве сняли с высоты. Кадры были сделаны, в частности, в районе Садового кольца.

31 января в разных городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального. В большинстве регионов страны они оказались малочисленными, в Москве, по данным ГУ МВД, участниками мероприятия стали около 2 тыс. человек.

Сам Навальный был сначала задержан, а после арестован по возвращении в РФ из Германии, где он проходил лечение после якобы имевшего место отравления веществом «Новичок». Соответствующих доказательств представлено не было. В России блогер находился в розыске с 29 декабря за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения. Его неоднократно предупреждали о том, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

В УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Кроме того, в конце декабря в отношении блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным Следственного комитета, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, была потрачена им на личные цели.