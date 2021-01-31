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Психолог дал советы по борьбе с зависимостью от соцсетей

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Во время пандемии и самоизоляции люди всё больше времени стали проводить в соцсетях. О том, как определить и побороть зависимость от них, рассказал в воскресенье, 31 января, в интервью RT клинический психолог писатель Михаил Хорс.

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«В принципе, все мои клиенты после этого карантина говорят, что стали больше проводить времени в мессенджерах, сетях и в интернете в целом. Это точно есть. Как с этим бороться? Первый шаг в работе с любой зависимостью — это признание, что она есть. Пока человек не признает, что он зависим, работать не с чем», — пояснил Хорс.

Определить зависимость позволяет четкий признак — дискомфортное состояние без объекта либо без действия. Например, если человеку всё время хочется залезть в соцсети и мессенджеры, он отвлекается от других дел и вместо того, чтобы делать то, что запланировал, сидит и крутит ленту.

По словам психолога, следующий шаг заключается в том, что нужно занять правильную позицию.

«Уйти от позиции «я хочу туда заглянуть» к позиции «я не хочу — я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость». Когда человек такую позицию занимает, уже с этой тягой, с этой потребностью, которая противоречит его целям, его желаниям, проще справляться», — отметил Хорс.

Что касается средств, которые могут помочь в такой ситуации, то, например, есть приложения, которые показывают, сколько времени человек проводит в той или иной программе, в телефоне в целом.

Специалист также рекомендовал взять лист бумаги и разделить его на две части: с одной стороны написать, что человек хочет, а с другой, наоборот, чего не хочет.

«И соответственно «чего я не хочу» — это весь ущерб, который приносит сидение в соцсетях. Если слева написано «потеря времени», то справа — «время для спорта, время для развития, для чтения, для работы, взаимоотношений». И потом левую часть нужно оторвать и выбросить, а правую часть («мои цели, мои желания») прямо перед глазами вешать, и тогда будет больше напоминаний о том, куда я иду, какие у меня цели, а значит, легче будет понять, что это постоянное прокручивание ленты в соцсети — это уход от своих целей», — заключил Хорс.

5 января психолог Дмитрий Синарев рассказал, как определить зависимого от смартфона человека. По словам специалиста, это можно сделать по его поведению. Например, такой человек будет всегда держать гаджет в руках или положит рядом с собой на видное место.

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