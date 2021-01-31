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В Хабаровске за участие в несогласованной акции задержали 13 человек

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В Хабаровске в воскресенье, 31 января, за участие в несогласованной акции полицейские задержали 13 человек. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

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Отмечается, что общее число участников незаконной акции составило 58 человек.

Ранее управление МВД по Хабаровскому краю предупредило граждан об ответственности за участие в несогласованных акциях.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Ранее, 29 января, пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.

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