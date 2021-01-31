В Хабаровске за участие в несогласованной акции задержали 13 человек

В Хабаровске в воскресенье, 31 января, за участие в несогласованной акции полицейские задержали 13 человек. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Отмечается, что общее число участников незаконной акции составило 58 человек.

Ранее управление МВД по Хабаровскому краю предупредило граждан об ответственности за участие в несогласованных акциях.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Ранее, 29 января, пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.