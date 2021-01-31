В США конгрессмен заразился COVID-19 после вакцинации

Член Палаты представителей Конгресса США Стивен Линч (демократ, от штата Массачусетс) заразился COVID-19 уже после прививки. Об этом в субботу, 30 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря законодателя Молли Роуз Тарпи.

Накануне конгрессмен сдал тест, поскольку один из его подчиненных незадолго до этого был инфицирован и его результат показал положительный результат. У Линча заболевание протекает бессимптомно, но он намерен уйти на карантин и выполнять свои обязанности в удаленном режиме.

Тарпи уточнила, что ему ввели вторую дозу вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech до инаугурации нового президента США Джо Байдена, которая состоялась 20 января.

Создатели препарата предупреждают в инструкции вакцинация предотвращает заболевание, вызываемое коронавирусом, но необязательно само заражение. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на формирование иммунитета от коронавируса после вакцинации «обычно требуется несколько недель».

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 26 млн случаев COVID-19, умерли свыше 439,3 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Вакцинация в США проходит с использованием двух препаратов — Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как сообщалось 17 января, в общей сложности 55 жителей США скончались после вакцинации от коронавируса с использованием этих препаратов.