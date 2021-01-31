Синоптики назвали сроки наступления весны в Центральной России

Весна придет в центральные районы России в конце марта, сообщает телеканал «Известия» со ссылкой на синоптиков.

В понимании метеорологов весна в центральной части европейской России, в том числе в Москве, означает переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений, и он приходится на 28 марта.

Морозы в Москве продлятся почти до конца февраля. После мокрого снега накануне 1 февраля ожидаются заморозки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.