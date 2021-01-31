Ученый выдвинул неожиданную гипотезу о первом ВИЧ-инфицированном

Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны. Такое мнение высказал профессор Жак Пепин из канадского Университета Шербрука, сообщает Daily Mail.

По его мнению, нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в 1916 году в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии. Ученый предполагает, что военный мог заразиться во время охоты на обезьян.

Пепин считает, что после войны инфицированный вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса), что в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго), и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около 500 человек.

Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, по мнению профессора, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. Ученый отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну житель Гаити.

В сентябре сообщалось, что американец Тимоти Браун, ранее полностью излечившийся от ВИЧ после пересадки костного мозга, скончался от рака крови.

В марте медики подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека. Им стал живущий в Лондоне 40-летний Адам Кастильехо. Справиться с заболеванием, диагностированным в 2003 году, пациенту помогла пересадка стволовых клеток костного мозга в рамках лечения рака, которым он также страдал.