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Ученый выдвинул неожиданную гипотезу о первом ВИЧ-инфицированном

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Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны. Такое мнение высказал профессор Жак Пепин из канадского Университета Шербрука, сообщает Daily Mail.

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По его мнению, нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в 1916 году в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии. Ученый предполагает, что военный мог заразиться во время охоты на обезьян.

Пепин считает, что после войны инфицированный вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса), что в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго), и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около 500 человек.

Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, по мнению профессора, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. Ученый отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну житель Гаити.

В сентябре сообщалось, что американец Тимоти Браун, ранее полностью излечившийся от ВИЧ после пересадки костного мозга, скончался от рака крови.

В марте медики подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека. Им стал живущий в Лондоне 40-летний Адам Кастильехо. Справиться с заболеванием, диагностированным в 2003 году, пациенту помогла пересадка стволовых клеток костного мозга в рамках лечения рака, которым он также страдал.

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