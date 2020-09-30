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Первый в мире излечившийся от ВИЧ пациент умер от лейкемии

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Американец Тимоти Браун, полностью излечившийся от ВИЧ после пересадки костного мозга, скончался от рака крови. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил партнер Брауна Тим Хефген.

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«С большой печалью сообщаю, что Тимоти ушел из жизни <...> после пятимесячного сражения с лейкемией», — цитирует его агентство Reuters.

О том, что у Брауна выявили рак крови в последней стадии, стало известно 28 сентября.

В 2008 году мужчине сделали пересадку костного мозга для лечения лейкемии и ВИЧ-инфекции, которыми он был болен. Тогда операция прошла успешно, а через три года в его крови не было обнаружено следов вируса. Однако в 2019 году в организме Брауна снова широко распространилась лейкемия.

В марте медики подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека. Им стал живущий в Лондоне 40-летний Адам Кастильехо. Справиться с заболеванием, диагностированным в 2003 году, пациенту помогла пересадка стволовых клеток костного мозга в рамках лечения рака, которым он также страдал.

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