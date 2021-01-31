В Александрии обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями

Высеченные в скалах гробницы с мумиями обнаружены археологами в древнеегипетском храме Тапосирис-Магна на западе античной столицы страны Александрии. Об этом сообщило издание Egypt Independent в субботу, 30 января.

Высечение гробниц в скальной породе было распространено уже в греко-римскую эпоху. Мумии, обнаруженные погребальных камерах, были плохо сохранены. Как рассказала глава миссии в составе египетских археологов и специалистов университета Санто-Доминго Доминиканской Республики Кэтлин Мартинес, что плохое состояние мумий подчеркивает разницу между способом мумификации древних египтян и греков и римлян в более позднюю эпоху.

Кроме того, глава миссии заявила, что мумии были завернуты в позолоченный материал, сохранились его останки, а также амулеты из золотой фольги, помещенные в рот мумиям. Согласно древним верованиям, этот ритуал должен был позволить умершим говорить на суде в загробной жизни.

Наибольший интерес ученые выказали двум мумиям, у которых сохранились свитки и артефакты. На первой нашли позолоченные украшения с изображением бога возрождения и царя загробного мира Осириса. Вторая мумия была украшена рогами и коброй, а на шее нашли позолоченное ожерелье в виде головы сокола, который символизирует бога Гора.

28 января пресс-служба Института археологии РАН сообщила, что археологи нашли в Крыму под Севастополем некрополь римского времени​ с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами. Открытие совершили при исследовании грунтового могильника Киль-Дере в ближней округе Севастополя во время археологических работ перед строительством трассы «Таврида».