Под Севастополем обнаружили некрополь римского времени

Археологи нашли в Крыму под Севастополем некрополь римского времени​ с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН в четверг, 28 января.

Открытие совершили при исследовании грунтового могильника Киль-Дере в ближней округе Севастополя во время археологических работ перед строительством трассы «Таврида».

Всего обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел.

Найдены могилы трех типов: первый — с одним или двумя подбоями с каменными закладами, которые закрывали боковые погребальные камеры с захоронением, второй — могилы с каменными ящиками, третий — захоронения по типу кремации в амфоре.

«На сегодняшний день это самая значительная коллекция надгробий, полученная когда-либо при раскопках «позднескифских» могильников Крыма римского времени: в ближайших крупных и широко известных некрополях найдено всего 15 таких надгробий», — приводит платформа Mailchimp слова пресс-службы.

Археологи считают, что с помощью этих находок можно установить дату возникновения могильника. Предположительно, это произошло на рубеже I–II веков, а забросили его в конце IV века, в эпоху Великого переселения народов. На некрополь повлияло и пришлое население — менялась манера захоронений.

Могильник «Киль-Дере 1» археологи открыли в 2018 году. Он находится на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. Местность была густо заселена в римскую эпоху. Рядом в нескольких километрах есть несколько известных некрополей: Чернореченский могильник, Инкерманский могильник, «Совхоз № 10» и одно из самых ярких открытий во время исследований перед строительством трассы «Таврида» — могильник «Фронтовое-3».

В отличие от «Фронтового-3» о существовании «Киль-Дере 1» знали «черные копатели» и периодически грабили его. Когда экспедиция приступила с исследованиям, специалисты выявили более 120 грабительских ям. Судя по характеру повреждений, разграбление началось в 2000-х и продолжались до недавнего времени. Из 232 захоронений, исследованных археологами, нетронутыми остались 14.

В июле 2018 года сообщалось, что экспедиция Института археологии РАН обнаружила нетронутый позднескифский могильник II–IV веков нашей эры при раскопках в районе строительства трассы «Таврида» недалеко от Севастополя. Наиболее ранние погребения некрополя датируются концом II – первой половиной III века н.э.