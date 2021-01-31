48-летний Яромир Ягр отметился первой шайбой в сезоне-2020/21

Первую свою шайбу в сезоне-2020/21 в матче второго по силе дивизиона чемпионата Чехии по хоккею между «Кладно» — «Дуклой» в субботу, 30 января, забросил 48-летниий двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Яромир Ягр.

Команда Ягра «Кладно» проиграла «Дукле» по буллитам 3:4. Чех забросил третью шайбу на 51-й минуте. В предыдущих 8 играх чемпионата прославленному хоккеисту не удавалось забить, в них он ограничился 1 результативной передачей.

Также в составе «Кладно» отличился российский нападающий обладатель Кубка Гагарина 2010 года Степан Захарчук.

В марте 2020 года с третьей строчки списка бомбардиров по числу голов в гостевых встречах Национальной хоккейной лиги Ягра вытеснил российский форвард ХК «Вашингтон» Александр Овечкин.

Ягр с 1 921 очком занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ и третье — по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1 733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги. В составе «Питтсбурга» Ягр становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001).

В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Он входит в число 27 игроков, которым удалось завоевать Кубок Стэнли, золото Олимпиады и чемпионата мира.