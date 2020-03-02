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Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам на выезде

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Фото: REUTERS/Nick Wosika-USA TODAY Sports
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Российский форвард ХК «Вашингтон» Александр Овечкин поднялся на третью строчку списка бомбардиров по числу голов в гостевых встречах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Продвижению нападающего в рейтинге способствовал сделанный им дубль в матче против «Миннесоты», который прошел на стадионе «Эксел Энерджи-центр». Примечательно, что во время одного из голов ему ассистировали еще два россиянина — Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, который набрал первое очко за команду. Встреча завершилась со счетом 4:3.

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«Почему я так хорошо играю против «Миннесоты» в гостях? Не знаю. Тут особая, эмоциональная обстановка. Наверное, потому что многие игроки родом отсюда. Это чувствуется, все заряжены и очень эмоциональны», — приводит слова Овечкина телеканал RT.

Таким образом, на счету российского хоккеиста уже 356 шайб в выездных матчах. По данному показателю Овечкин обогнал чешского хоккеиста Яромира Ягра, на чьем счету 355 заброшенных шайб, отмечает телеканал «360». Вторую строчку этого рейтинга занимают канадцы Стив Айзерман (362 шайбы), первую — Уэйн Гретцки (402 шайбы), отмечает телеканал «Звезда».

В нынешнем сезоне Овечкин заработал 63 очка в 64 встречах, а «Вашингтон» занял третье место в Восточной конференции с 86 очками в активе. Помимо этого, хоккеист продолжает лидировать по проценту голов в гостях — 50,6% среди топ-8 лучших снайперов в истории лиги. Также он стал 36-м игроком в списке лучших бомбардиров лиги, уточняет «Газета.ру».

1 февраля сообщалось, что Александр Овечкин признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В предыдущий раз ему удавалось стать лучшим игроком месяца в 2015 году.

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