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Роскомнадзор потребовал у Telegram прекратить распространять данные силовиков

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Роскомнадзор направил руководству соцсети Telegram требование прекратить распространять персональные данные россиян, так как это не только нарушает российское законодательство, но и создает угрозу безопасности тех граждан, данные которых попадают в открытый доступ. Об этом в субботу, 30 января, сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее в Telegram был обнаружен открытый канал, который публикует персональные данные силовиков.

Роскомнадзор отметил, что направили в Telegram обращение после получения обращений от граждан о публикации персональных данных. В тексте письма ведомство указывает, что публикация персональных данных россиян также противоречит политике конфиденциальности компании Telegram Group Inc.

Накануне «Известия» опубликовали материал на основе информации сервиса DLBI, согласно которой в стране число судебных дел из-за персональных данных увеличилось вдвое. Как стало известно, суд ограничил доступ более чем к 700 интернет-страницам, на которых продавали соответствующую информацию.

11 января стало известно, что порядка 100 млн записей персональных данных россиян «утекло» в интернет в 2020 году. Чаще всего утечки случались в хай-тек-индустрии, сфере финансов и госсекторе.

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