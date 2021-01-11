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Около 100 млн записей личных данных россиян «утекло» в сеть в 2020 году

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Порядка 100 млн записей персональных данных россиян «утекло» в интернет в 2020 году. Об этом 11 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании InfoWatch.

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«По предварительным данным, в глобальном масштабе за год утекло около 11 млрд записей персональных данных и платежной информации, из них в России — порядка 100 млн, то есть около 1% от количества записей, скомпрометированных во всем мире», — говорится в результатах исследования.

Чаще всего утечки случались в хайтек-индустрии, сфере финансов и госсекторе. В глобальном масштабе утечки происходили в сфере здравоохранения, хайтек-индустрии и госсекторе. В период пандемии значительное количество утечек не фиксировалось системами защитами и контроля, что связано с переводом большого количества сотрудников на удаленную работу.

Основными виновниками утечек в России по-прежнему остаются сотрудники компаний, на долю которых приходится около 80% всех нарушений. Примерно три четверти утечек вызваны умышленными действиями персонажа.

«В условиях экономических трудностей и общей социальной напряженности недобросовестные менеджеры банков, операторов связи и других компаний использовали малейшую возможность для того, чтобы самостоятельно заработать "бонусы" за счет незаконного использования персональных данных клиентов и другой конфиденциальной информации», — говорится в исследовании.

Ранее, 10 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека призвал заняться вопросами защиты персональных данных граждан. Он также добавил, что вопросы, которые связаны с защитой персональных данных, согласно социологическим опросам, очень беспокоят людей.

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