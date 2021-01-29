Область подозрения: число судебных дел из-за утечек данных удвоилось

Количество судебных дел, связанных с хищением персональной информации, за последний год выросло в два раза, говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных DLBI (есть у «Известий»). Чаще других под следствие попадали сотрудники операторов сотовой связи. Но представители этих компаний, а также банков заявили, что не фиксируют утечек , а комплекс мер защиты позволяет эффективно противодействовать хищению информации. По данным опрошенных «Известиями» экспертов, в 2020 году с переходом на удаленную работу выросло число «теневых» утечек, которые не фиксируются службами безопасности .

Ловят чаще

В ходе исследования эксперты рассматривали данные, публикуемые правоохранительными органами, в момент, когда дела передавались в суд или по ним выносился приговор . «Средний срок следствия составляет около года, в редких случаях шесть-девять месяцев, поэтому нужно понимать, что значительная часть указанных хищений была совершена в 2019 году», — уточнили в DLBI.

Из всех направленных в суд дел, связанных с утечками данных, лидирующую позицию заняли обвинения против сотрудников операторов и салонов сотовой связи : их доля выросла с 44% от общего числа таких инцидентов в 2019 году до 67% в 2020-м, говорится в исследовании. А доля дел в отношении банковских работников упала с 27 до 18%.

При этом общее число переданных в суд дел по продаже данных из госведомств осталось на прежнем уровне, из банков — выросло на 30%, из коммерческих организаций — увеличилось в два раза, а из операторов связи — втрое . Общее число таких дел за прошедший год выросло в два раза — как минимум до 100 инцидентов, сообщили в DLBI.

Область подозрения Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Даже с учетом задержки, необходимой для розыска и следствия, количество дел не соответствует числу предложений о продаже данных на черном рынке . Только по сайтам и форумам даркнета можно говорить более чем о 50 постоянно действующих российских магазинах пробива, на каждый из которых работают десятки инсайдеров в различных структурах. При этом ни один такой магазин не прекратил в прошлом году работу, — рассказал основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

Рост хищений из баз сотовых операторов объясняется, во-первых, низким уровнем заработной платы сотрудников фронт-офисов и салонов связи, отмечается в исследовании. Другая причина в том, что работавшие в салонах злоумышленники продавали украденные данные, не конспирируясь , и часто передавали их своим знакомым, что позволяло правоохранителям без труда выявлять таких торговцев, а потом документировать их действия контрольными закупками.

По данным исследования, сотрудники сотовых компаний и салонов связи продают как услуги «пробива», передавая заинтересованным лицам детализацию звонков и SMS-сообщений, так и клонируют SIM-карты по заказу мошенников, взламывающих системы двухфакторной авторизации. Из-за этого в 2020 году выросла доля хищений цифровых активов, помимо денег со счетов в банках — от криптовалютных кошельков до «красивых» доменов и имеющих большую аудиторию групп в социальных сетях, отмечают эксперты DLBI.

В 2020 году на основании 70 судебных решений ограничен доступ к 777 интернет-ресурсам, на которых были размещены персональные данные с нарушением закона, сообщили в Роскомнадзоре . «Известия» направили запрос в Следственный комитет.

Под контролем

Попытки хищения данных, в том числе — со стороны сотрудников банка, фиксируются периодически: любые подозрения в обязательном порядке расследуются службой безопасности , рассказал «Известиям» директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов. По его словам, успешных утечек данных в 2020 году специалистами не зафиксировано. Банки «Зенит», «Открытие» и МКБ также с хищением информации на сталкивались.

Область подозрения Фото: Global Look Press/Nicolas Armer/dpa

Банк «Фридом Финанс» зафиксировал попытку шантажа руководства инвесткомпании со стороны кибермошенников, но они не увенчались успехом , рассказал «Известиям» предправления кредитной организации Геннадий Салыч. По наблюдениям МКБ, большинство утечек данных происходит не из банков, а из интернет-магазинов. К сожалению, некоторые из них уделяют недостаточно внимания вопросам защиты персональных данных.

— Основные превентивные действия нацелены на то, чтобы минимальное количество работников имело доступ к персональным данным : сотрудникам дается доступ только к той информации, которая нужна для выполнения их функций и определенных процессов в банке. Если доступ к персональным данным необходим, то для предотвращения их копирования из инфраструктуры используется промышленная система противодействия утечкам информации, — пояснил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Представители банков добавили, что обучают персонал, который сдает тесты по информационной безопасности, а также доводят до работников сведения об ответственности за попытки нарушить конфиденциальность данных.

В «Мегафоне» действуют аналогичные банковским нормативные, технические и административные меры защиты данных, которые эффективно позволяют предотвращать утечки , заявили в компании. Представители онлайн-ритейлеров и крупнейших российских компаний оперативно не ответили на вопросы «Известий» об утечках в 2020 году и защите информации.

В Минцифры запрос об объемах утечек данных в 2020 году перенаправили в Роскомнадзор.

В «серой зоне»

Из-за перехода многих сотрудников на удаленную работу в период пандемии коронавируса часть утечек ушла в «серую зону» и не была зафиксирована , знает руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев. По предварительным данным компании, в глобальном масштабе за год утекло около 11 млрд записей персональных данных и платежной информации, из них в России — порядка 100 млн.

Область подозрения Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Злоумышленники могут продавать персональную информацию маркетологам и рекламщикам. Также распространены фишинговые атаки: под видом представителей тех или иных организаций мошенники могут обращаться к человеку с целью обмануть его и получить деньги. Некоторые данные могут использоваться для оформления кредитов, налоговых вычетов, пособий, — рассказал Андрей Арсентьев.