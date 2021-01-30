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Аккаунт Слепакова в Twitter заблокировали

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Аккаунт комика Семена Слепакова в социальной сети Twitter заблокировали после угроз, которые публиковали некоторые пользователи в его адрес.

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Как уточняется, действие учетных записей артиста приостановлено по причине нарушения правил соцсети, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в этот же день стало известно, что актеру, сценаристу и продюсеру Семену Слепакову и его семье начали поступать угрозы после того, как он на своей странице в Instagram опубликовал стихотворение о несанкционированных акциях, прошедших в стране 23 января. В произведении под названием «Добро» артист осудил применявших насилие на несанкционированных акциях, а также тех, кто занимался хулиганством и призывал к участию детей.

После этого шоумен опубликовал скриншоты поступающих угроз.

29 января Генпрокуратура России предупредила, что в случае провокаций и насилия на несанкционированных акциях действия ее участников могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.

27 января официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после акций, в частности о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.

23 января в городах России прошли несогласованные акции. По данным столичного ГУ МВД, на Пушкинской площади Москвы собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

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