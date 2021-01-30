Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Зеленский признался в злости на Трампа
Общество
МВД вновь призвало россиян не участвовать в несанкционированных акциях
Наука
Ученые рассказали о влиянии COVID-19 на легкие в первые часы заражения
Мир
Шредер объяснил необходимость «Северного потока – 2» для Германии
Мир
ВОЗ призвала Британию отказаться от массовой вакцинации
Мир
Американские эксперты описали сценарий удара НАТО по Калининграду
Спорт
Александр Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Швеции
Политика
Путин и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе
Мир
Появилось видео крушения украинского судна «Арвин» у берегов Турции

Работники сферы обслуживания раскрыли способы мести грубым клиентам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники кафе, авиакомпаний и других предприятий из сферы обслуживания рассказали, как они мстят грубым клиентам. Своеобразный опрос создал в конце января популярный TikTok-блогер Даррон Кардоса, и к 30 января под постом появилось более 6 тыс. комментариев с разнообразными способами отомстить за хамство.

Чек-лист: как безопасно ходить в рестораны
«Известия» и «Макдоналдс» собрали набор правил для общепита после самоизоляции

Так, одна из пользовательниц соцсети заявила, что во времена своей работы в ресторане одной из крупнейших сетей она добавляла вместо дополнительного соуса сироп, но только если клиент был груб. Еще одна сотрудница общепита призналась, что специально клала картошку фри в пакет таким образом, чтобы она просыпалась, когда грубиян будет ее доставать.

Сотрудница авиакомпании из Канады по имени Хелена Хэндбаскет рассказала, что если пассажир самолета неприемлемо с ней общается, то она регистрирует его на месте возле уборной при длительном перелете.

Другая девушка, работающая в сервисе электронной техники, заявила, что если клиент был неучтив, то она специально старалась, чтобы пыль попала под защитное стекло его смартфона.

Кроме того, одна из комментаторов заявила, что, будучи администратором на ресепшене в гостинице, специально давала невежливым гостям номер над шумной парковкой или звонила им рано утром каждый день.

В октябре прошлого года бывший бортпроводник британского лоукостера easyJet по имени Мэтт назвал самые неприятные привычки авиапассажиров, среди них отсутствие улыбки при входе в салон самолета, непомерно тяжелая ручная кладь, взятая с собой, и попытки родителей поменять подгузники младенцам прямо в салоне, несмотря на то что в туалете лайнера предусмотрен пеленальный столик.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021