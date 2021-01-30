Работники сферы обслуживания раскрыли способы мести грубым клиентам

Сотрудники кафе, авиакомпаний и других предприятий из сферы обслуживания рассказали, как они мстят грубым клиентам. Своеобразный опрос создал в конце января популярный TikTok-блогер Даррон Кардоса, и к 30 января под постом появилось более 6 тыс. комментариев с разнообразными способами отомстить за хамство.

Так, одна из пользовательниц соцсети заявила, что во времена своей работы в ресторане одной из крупнейших сетей она добавляла вместо дополнительного соуса сироп, но только если клиент был груб. Еще одна сотрудница общепита призналась, что специально клала картошку фри в пакет таким образом, чтобы она просыпалась, когда грубиян будет ее доставать.

Сотрудница авиакомпании из Канады по имени Хелена Хэндбаскет рассказала, что если пассажир самолета неприемлемо с ней общается, то она регистрирует его на месте возле уборной при длительном перелете.

Другая девушка, работающая в сервисе электронной техники, заявила, что если клиент был неучтив, то она специально старалась, чтобы пыль попала под защитное стекло его смартфона.

Кроме того, одна из комментаторов заявила, что, будучи администратором на ресепшене в гостинице, специально давала невежливым гостям номер над шумной парковкой или звонила им рано утром каждый день.

В октябре прошлого года бывший бортпроводник британского лоукостера easyJet по имени Мэтт назвал самые неприятные привычки авиапассажиров, среди них отсутствие улыбки при входе в салон самолета, непомерно тяжелая ручная кладь, взятая с собой, и попытки родителей поменять подгузники младенцам прямо в салоне, несмотря на то что в туалете лайнера предусмотрен пеленальный столик.