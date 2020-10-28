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Бортпроводник рассказал о самых неприятных привычках авиапассажиров

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Бывший бортпроводник британского лоукостера easyJet по имени Мэтт назвал самые неприятные привычки авиапассажиров, сообщает 27 октября издание Daily Express.

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Он отметил, как важно улыбнуться и поприветствовать бортпроводников, входя в салон самолета.

«Экипаж — это люди, у них есть чувства, и они хотят, чтобы у вас был лучший полет на свете. Они здесь для вашей безопасности, и если вы будете к ним хорошо относиться, они, скорее всего, сделают все возможное, чтобы у вас был отличный полет», — отметил бывший стюард.

Специалист раскритиковал путешественников, которые берут с собой неподъемную ручную кладь, а затем долго не могут разместить ее на верхних полках. По словам Мэтта, бортпроводникам приходится тратить время на решение данной проблемы, что не входит в их обязанности.

Кроме того, член экипажа может получить повреждение при подъеме тяжелого чемодана, а это приведет к задержке вылета, поскольку специалиста нужно будет заменить.

Вместе с этим Мэтт напомнил, что в туалете есть специальный пеленальный столик. По его словам, некоторые авиапассажиры пытаются делать это прямо в салоне. Бортпроводник подчеркнул, что уносить использованные подгузники также не является заботой экипажа. А сам процесс мало того, что может быть неприятен для сидящих поблизости, так еще и не гигиеничен для ребенка.

При этом стюардесса американской авиакомпании Монсеррат Андуджар-Геакоман добавила, что ее раздражают пассажиры, чьи сумки, обувь или части тела занимают проход.

13 октября российская стюардесса Елизавета Ермилова на своей странице в TikTok рассказала о профессиональных страхах своих коллег.

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