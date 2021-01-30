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Роскомнадзор потребовал у Telegram прекратить распространение данных россиян

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Роскомнадзор обратился к Telegram с требованием прекратить незаконное распространение персональных данных россиян. Об этом в субботу, 30 января, сообщает пресс-служба ведомства.

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«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Отмечается, что публикация личных данных граждан без их согласия противоречит российскому закону «О персональных данных», а также не соответствует политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что нарушение конфиденциальности персональных данных при попустительстве компании угрожает безопасности тех россиян, чьи данные находятся в открытом доступе.

29 января «Известия» изучили информацию сервиса DLBI и выяснили, что в России число судебных дел из-за утечки данных удвоилось. При этом чаще под следствие попадают сотрудники операторов связи. Как стало известно, суд ограничил доступ к 777 интернет-страницам, на которых продавали персональные данные.

27 января у мессенджера Telegram вышло обновление 7.4 для пользователей iOS, главное нововведение которого заключается в возможности переноса истории сообщений из других приложений, в частности WhatsApp. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью «Известиям» выразил уверенность, что WhatsApp, скорее всего, запретит Telegram переносить историю сообщений из своего мессенджера, потому что, согласно лицензионному соглашению, это их собственность.

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