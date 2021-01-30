Путин и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, в ходе которых президент Азербайджана поздравил собеседника с началом деятельности в Агдамском районе российско-турецкого совместного мониторингового центра. Об этом 30 января сообщили в Кремле.

По словам политиков, работа центра послужит обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе. Лидеры в ходе разговора отметили значение встречи, проводимой в Москве на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении в связи с исполнением положений транспортно-коммуникационного пункта трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября.

Также стороны выразили удовлетворение успешным развитием азербайджано-российских отношений, основанных на партнерстве во всех сферах.

Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что российско-турецкий центр по примирению в Нагорном Карабахе начнет свою работу 30 января.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения. Документ подписали Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 ноября.

Он в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.