Названа диета для избавления жира на животе

Чтобы избавиться от жира на животе, диетологи советуют добавить к обычной трапезе четыре продукта. Они постепенно уберут висцеральный жир и усилят обмен веществ, сообщает британское издание Express.

Для похудения необходимо употреблять высокобелковую пищу, полагают специалисты, называя при этом тунец. Он содержит много белков и нежирный сам по себе. В настоящее время тунец очень популярен среди бодибилдеров и фитнес-моделей.

В рацион желающих скинуть вес в районе талии надо добавить яйца. Польза от этого продукта подтверждена экспериментально.

Согласно исследованию Мичиганского университета, диета, богатая черникой, может изменить процесс того, как тело накапливает и перерабатывает сахар для получения энергии и фактически борется с жиром на животе. Так, клубника, малина и черника служат отличным источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием живота.

Также надо увеличить употребление арбузов, богатых ликопином. Данное вещество повышает уровень аргинина — аминокислоты, улучшающей способность организма сжигать жир.

Как сообщалось накануне, средиземноморская диета с значительным содержанием морепродуктов может стать идеальным типом питания для тех, кто страдает диабетом второго типа и еще не нуждается в приеме сахароснижающих препаратов.