Диетолог назвала идеальную диету для диабетиков

Средиземноморская диета может стать идеальным типом питания для тех, кто страдает диабетом второго типа и еще не нуждается в приеме сахароснижающих препаратов. Об этом 29 января сообщает Express.

По словам специализирующейся на лечении этого эндокринного заболевания врача Сары Брюйер, сахарный диабет второго типа может казаться безобидным, пока симптомы болезни не влияют на самочувствие человека. Диабет утверждается только тогда, когда уровень сахара в крови стабильно высок.

Собеседница издания сослалась на исследование ученых, целью которого было определить, как определенный рацион влияет на уровень сахара в крови человека.

Половине из отобранных 215 добровольцев с избыточным весом и недавно диагностированным диабетом второго типа рекомендовали придерживаться диеты с низким содержанием жиров и ограниченным количеством калорий, остальные следовали низкоуглеводной средиземноморской диете, включающей большое количество морепродуктов, фруктов и овощей.

Спустя четыре года 70% участникам первой группы потребовалось начать прием сахароснижающих препаратов, в то время как во второй группе подобные рекомендации получили лишь 44%.

Следование в питании по средиземноморской диете может снизить уровень сахара в крови и способствовать предотвращению развития диабета у здоровых людей, замечает врач.

Средиземноморская диета — тип питания, характерный для средиземноморского региона. В основу рациона входят макаронные изделия и изделия на основе цельнозерновых культур, рыба и мясо птицы, оливковое масло, фрукты. Яйца и красное мясо употребляются в малых количествах.

В начале декабря американские ученые назвали привычки, продлевающие жизнь на 10 лет. Среди них, в частности, авторы материала назвали отказ от курения и злоупотребления алкоголем и питание по средиземноморской диете.