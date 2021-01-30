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СК обвинил спонсора «Фонда борьбы с коррупцией» в мошенничестве

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Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении спонсора «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) — фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко. Об этом 30 сентября сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Он обвиняется по признакам трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»).

Как полагает следствие, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено 10 государственных контрактов. Согласно им, надо было отремонтировать здание техникума.

«Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ», — отметила Петренко.

Бюджет Московской области перечислил компаниям 30 млн рублей в качестве оплаты по госконтрактам, соучастники их похитили.

Хоменко, добавила представитель СК, помогал финансово ФБК и в настоящее время скрывается на территории Украины. Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, он объявлен в розыск.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве», — заключила Петренко.

Накануне суд в Москве поместил юриста ФБК Любовь Соболь под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции 23 января в Москве. Аналогичная мера пресечения также избрана судом в отношении брата Алексея Навального — Олега, соратника блогера Олега Степанова, участницы Pussy Riot Марии Алехиной и главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой.

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