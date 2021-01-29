Суд отправил Любовь Соболь под домашний арест

Суд в Москве 29 января поместил юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции 23 января в Москве.

«Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемой Любови Соболь в срок до 23 марта 2021 года», — сообщили в пресс-службе суда.

Аналогичная мера пресечения также избрана судом в отношении брата Алексея Навального — Олега, соратника блогера Олега Степанова, участницы Pussy Riot Марии Алехиной и главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой.

Все фигуранты будут содержаться под домашним арестом до 23 марта. Всем им вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии), максимальная санкция которой предусматривает два года лишения свободы.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Вдобавок к этому выяснилось, что некоторые участники несанкционированных акций были больны COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Помимо этого, Следственный комитет РФ в связи с акциями возбудил ряд уголовных дел, в том числе о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Именно в рамках расследования дела, возбужденного по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), 27 января в квартире Навального на Люблинской улице прошел обыск. В помещении в этот момент находился его брат Олег.

Кроме того, сообщалось, что обыски в рамках уголовного дела проводились не только у Навальных, но и у некоторых сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» более чем по 10 адресам.