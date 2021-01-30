Экс-главу ЧАЭС обвинили в продаже радиоактивного металлолома

Киевская областная прокуратура обвиняет бывшего директора Чернобыльской АЭС в незаконном обращении с радиоактивными материалами и уже направила в суд соответствующий документ. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Как отмечает надзорное ведомство, в июле 2019 года руководитель ЧАЭС выставил на аукцион более 500 т радиационно загрязненного металлолома, изначально занизив его стоимость и назначив цену в 1 тыс. гривен ($35) за тонну. Тем самым, по оценке экспертов, нанеся государству материальный ущерб на сумму более 2,75 млн гривен (около $98 тыс.).

«Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" и директора одного из обществ с ограниченной ответственностью по факту незаконного обращения с радиоактивными материалами», — отмечается в пресс-релизе.

Офис прокурора не называет имя директора ЧАЭС. Однако известно, что с 19 марта 2019 года по апрель 2020 года обязанности гендиректора ГП «ЧАЭС» исполнял Сергей Калашник.

Ранее вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина сообщил, что из-за крупных лесных пожаров, которые произошли в чернобыльской зоне отчуждения весной прошлого года, начали меняться целые районы загрязнения. По его словам, стихийное бедствие привело к вторичному радиоактивному заражению.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла ночью 26 апреля 1986 года. Это ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. В результате взрыва была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось. Суммарный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду составил около 380 млн кюри. Загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них 70% — на территории Украины, Белоруссии и России. 15 декабря 2000 года работа ЧАЭС была полностью прекращена.