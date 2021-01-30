Российским банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

В России вступил в силу закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, передает телеканал «Известия».

Отныне по закону банки не смогут блокировать переводы граждан и организаций, даже если у них нет документов, подтверждающих законность денег. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Решение об отказе в заключении банковского счета (вклада) или его расторжении, если в течение года было минимум два отказа в совершении операций, сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.

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