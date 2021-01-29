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Власти ФРГ ограничат въезд в страну из-за новых мутаций коронавируса

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Правительство Германии приняло решение ограничить въезд на территорию страны прибывающим из других стран, в которых распространяются новые мутации коронавируса. Об этом со ссылкой на текст указа властей сообщило издание Spiegel в пятницу, 29 января.

По предварительным данным, с субботу, 30 января, в Германию будет запрещен въезд из Великобритании, Ирландии, Португалии, Бразилии и ЮАР. Ограничения, предположительно, будут длиться до 17 февраля.

Кроме того, как пишет издание, с 31 января такие же ограничительные меры коснутся прибывающих из Лесото и Эсватини.

Отмечается, что речь идет о путешествиях как авиасообщением, так и наземным транспортом. Граждан Германии и иностранцев, проживающих в ФРГ, данный запрет не коснется. Также указ не распространяется на грузовые перевозки и гуманитарную деятельность.

Ранее 29 января премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна закрывает границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС на фоне ситуации с коронавирусом. По его словам, эта норма вступит в силу с 1 февраля.

27 января стало известно, что «британский» тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах мира, «южноафриканский» — в 31.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.

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