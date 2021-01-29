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Зеленский назначил шоумена Скичко губернатором Черкасской области

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил шоумена и депутата партии «Слуга народа» Александра Скичко губернатором Черкасской области. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

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«Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей — всё то, в чем нуждаются жители Черкасской области», ― сказал украинский лидер.

Скичко родился в Черкассах в 1991 году, окончил Киевский экономический университет. Впоследствии работал ведущим корпоративов и на телевидении, а в 2019 году стал депутатом. Кроме того, Скичко является зятем украинского миллиардера и предпринимателя Леонида Юрушева, который владеет «Днепровагонремстроем», а также гостиницами Fairmont Grand Hotel Kyiv и InterContinental Kiev.

Ранее, 21 декабря 2020 года, заместитель главы офиса украинского лидера Юлия Ковалив подала в отставку, написав об этом на своей странице в Facebook. При этом причины ухода она не озвучила.

В начале декабря Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Анатолия Полоскова. Отмечалось, что президент провел встречу с новым губернатором региона и лично вручил ему удостоверение.

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