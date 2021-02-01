Американское министерство торговли отчиталось о падении ВВП страны за 2020 год на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны. Экономика Китая в то же время продемонстрировала рост — 2,3%. В глобальном общественном мнении такая ситуация — один из очередных, причем достаточно убедительных, аргументов в пользу того, что эпоха однополярного мира, или, иными словами, экономическая гегемония США, близится к завершению. Но падение ВВП США хоть и тревожный знак, но точно не «начало конца».

Настолько ли плохи дела американцев? Следует понимать, что структура экономики США и Китая отличается очень сильно. Если КНР получает прирост ВВП от промышленности и производства товаров, то для Штатов важнейшими источниками являются потребление и продажа услуг. Именно эти две сферы сильнее остальных пострадали от пандемии.

При этом необходимо учитывать и специфику самих отраслей. Остановка и запуск производства — сложный и длительный процесс, поэтому даже во время локдауна фабрики и заводы сокращали объемы выпуска продукции до минимума, но не останавливались, тогда как сфера услуг была парализована в США полностью или частично на несколько месяцев 2020 года.

Но раз это легко остановить, то легко и запустить. Следовательно, с увеличением объема вакцинации рост ВВП должен так же быстро восстановиться, как и упал ранее. Это видно даже по цифрам за второй и третий кварталы: сначала было падение на 31,4%, а затем рост на 33,4%.

По разным экспертным оценкам, динамика квартального роста ВВП указывает на V-образное восстановление в 2021 году, и нет оснований в этом сомневаться. Сферы услуг и продаж очень гибкие и уже сейчас демонстрируют хорошую приспосабливаемость к новым условиям рынка.

На данном этапе США, как, впрочем, и всем другим странам, надо бросить основные усилия на два фронта.

Очевидно, первым пунктом идут вакцинация и контроль за распространением вируса, вторым — диверсификация торговых связей. В текущих условиях чем больше партнеров, тем лучше. Россия, США, Китай, ЕС — все регионы мира должны сформировать четкое представление, что тактика «каждый сам за себя» не сработает после того, как весь земной шар последние 20 лет стремился к глобализации и интеграции. А это значит, что для каждой страны сейчас важно выстраивать партнерские отношения со всеми возможными ближними и дальними соседями.

Также пандемия существенно изменила условия реализации международных проектов и договоренностей, что не могло не отразиться на мировом ВВП. Китай сконцентрировал у себя ряд производственных мощностей, которые необходимы для глобальной производственной кооперации. Выпустив товары, Поднебесная получила свой объем ВВП, а вот заказчики уже не смогли реализовать полученные продукты, что незамедлительно сказалось на росте их экономики. Однако такая ситуация не остановила, а отложила рост. Как следствие — не только в США можно ожидать V-образного восстановления экономики, но и в других крупных регионах.

Надо ли Штатам или другим странам мира «спасать» свою экономику? Этот тезис слишком громкий. Скорее всем пора принять новые правила мирового экономического взаимодействия, которые лучше всего отражаются в старинной русской поговорке «На Бога надейся, да сам не плошай».

Ситуация с блокировками границ и срывами поставок продукции в тех или иных объемах указала на необходимость создания собственной, хотя бы минимальной базы товаров первой необходимости — не только еды, но и услуг здравоохранения, медицинского производства, собственных научно-исследовательских центров.

Ситуация с пандемией показала, что сильнее всех пострадали «моноэкономики», к которым, как ни странно, можно отнести и США. Если сырьевые страны, такие как Россия и прочие поставщики нефти, пострадали по очевидным причинам, то «монотонность» экономики США оказалась выражена в направленности капиталов на услуги. Если бы Трампу удалось вернуть производство в страну (именно это было одной из его ключевых целей на посту президента), то, скорее всего, потери были бы куда меньше.

Россия в сумме потеряла 2,9% промышленного производства за 2020 год. Несмотря на то что энергетический сектор производства вырос на 4,7%, а обработка — на 4,4%, падение в сырьевом секторе на 8,5% похоронило эти достижения в целом, по крайней мере статистически. И так, кстати, произошло во многих странах мира.

Следовательно, спасать сейчас уже ничего не нужно, но каждому государству необходимо сбалансировать свою экономику, развивать не только сектор услуг и потребления или не только добычу полезных ископаемых, но и высокоточное производство, науку и секторы, связанные со сферой IT.

В России, кстати, для этого много возможностей. Налоговый маневр, объявленный президентом в 2020 году, может помочь привлечь крупные IT-корпорации, однако для этого надо повысить привлекательность общего инвестиционного климата в стране и добиться прозрачности и понятности в юридической и судебной структуре государства.

Автор — основатель инвестиционного клуба Frendex

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