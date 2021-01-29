Главы МИД Азербайджана и России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы выполнения подписанных соглашений по региону. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«29 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Министры обсудили текущую ситуацию в регионе и выполнение трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. <…> В ходе телефонного разговора обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», ― говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе российского МИДа добавили, министры затронули тему двустороннего сотрудничества, а также внешнеполитического взаимодействия, в том числе в ООН и ОБСЕ.

По инициативе президента России Владимира Путина в Кремле 11 января состоялась встреча лидеров РФ, Армении и Азербайджана, на которой обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября 2020 года, после подписания трехстороннего соглашения. Соглашение подписали Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.