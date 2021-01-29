Третьяков победил на этапе Кубка мира по скелетону в Инсбруке
Российский спортсмен Александр Третьяков победил на заключительном восьмом этапе Кубка мира по скелетону в Инсбруке в Австрии. Об этом сообщил в пятницу, 23 января, портал «Спорт-экспресс».
Спортсмен одержал победу с результатом 1 минута 45,59 секунды. На втором месте британец Крейг Томпсон, который уступил Третьякову 23 сотых секунды (1 минута 45,82 секунды). Третье место заслужил австрийский спортсмен Самуэль Майер (1 минута 45,86 секунды)
В соревнованиях приняли участие еще два российских спортсмена: Никита Трегубов занял 6-е место и Даниил Романов — 8-е место.
Ранее, 11 декабря 2020 года, Третьяков одержал победу на третьем этапе Кубка мира, который проходил в австрийском городе Игльс.
Он разделил первое место с латвийским спортсменом Мартинсом Дукурсом. Скелетонисты показали по итогам двух попыток одинаковое время — 1 минута 45,52 секунды.