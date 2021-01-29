Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Мурашко допустил в феврале-марте переломный момент в борьбе с COVID-19
Экономика
Биткоин резко начал расти в цене после поста Илона Маска
Мир
Минкульт Украины внес еще пять российских артистов в черный список
Общество
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневное обучение
Мир
Лукашенко анонсировал введение мер по соцсетям для защиты интересов государства и народа
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира
Общество
Путин поручил проработать введение доплат за классное руководство в колледжах
Политика
В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от Запада
Экономика
Мантуров анонсировал повышение ставок утильсбора на автомобили

Третьяков победил на этапе Кубка мира по скелетону в Инсбруке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский спортсмен Александр Третьяков победил на заключительном восьмом этапе Кубка мира по скелетону в Инсбруке в Австрии. Об этом сообщил в пятницу, 23 января, портал «Спорт-экспресс».

Золотой прыжок: летающий лыжник Климов выиграл этап Кубка мира
Последняя крупная победа отечественных прыгунов с трамплина случилась в 1970 году на чемпионате мира в Чехословакии

Спортсмен одержал победу с результатом 1 минута 45,59 секунды. На втором месте британец Крейг Томпсон, который уступил Третьякову 23 сотых секунды (1 минута 45,82 секунды). Третье место заслужил австрийский спортсмен Самуэль Майер (1 минута 45,86 секунды)

В соревнованиях приняли участие еще два российских спортсмена: Никита Трегубов занял 6-е место и Даниил Романов — 8-е место.

Ранее, 11 декабря 2020 года, Третьяков одержал победу на третьем этапе Кубка мира, который проходил в австрийском городе Игльс.

Он разделил первое место с латвийским спортсменом Мартинсом Дукурсом. Скелетонисты показали по итогам двух попыток одинаковое время — 1 минута 45,52 секунды.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021