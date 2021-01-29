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В Кремле прокомментировали слова Симоньян о принадлежности Донбасса

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 29 января, напомнил журналистам, что Маргарита Симоньян – журналист, и она не может выражать официальную позицию России.

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Такой ответ Песков дал на вопрос журналистов о словах Симоньян, которые она произнесла на форуме «Русский Донбасс». Она заявила, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) хотят жить у себя дома, быть частью родины: «Россия, матушка, забери Донбасс домой».

«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоем образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит (в Кремле — Ред.). Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине по урегулированию внутриукраинского кризиса», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что российская сторона занимает последовательную позицию по защите русского населения Донбасса.

Также журналисты поинтересовались оценкой Кремля по поводу названия форума – «Русский Донбасс».

«Не прямо и не косвенно этого вопроса не стоит, что касается названия, то абсолютно нормальное, здесь ничего слух не режет, там подавляющее большинство русских живет и русскоговорящих <…> Всегда это было русскоязычными регионами Украины, здесь всегда жило много русских. Всегда во всех переписях фиксировалось», – прокомментировал Песков.

Ранее, 11 января, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал условие прекращения конфликта в Донбассе. По его мнению, урегулировать конфликт в регионе может предоставление непризнанным республикам Донбасса широкой автономии.

В середине декабря 2020 года Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Такое решение поддержали 304 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом в закон не включена «формула Штайнмайера», прописанная в Минских соглашениях и регулирующая порядок проведения местных выборов в регионе.

Власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги госпереворота, в 2014 году. Переговоры об урегулировании ситуации ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате (РФ, Германия, Франция, Украина). При этом Москва регулярно указывает, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства как на нормандском саммите в декабре прошлого года, так и в рамках Минских договоренностей.

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