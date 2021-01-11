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Экс-премьер Украины назвал условие прекращения конфликта в Донбассе
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Экс-премьер Украины назвал условие прекращения конфликта в Донбассе

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Только предоставление непризнанным республикам Донбасса широкой автономии может помочь урегулировать конфликт в регионе, заявил в понедельник, 11 января, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с изданием «Страна».

Формат и содержание: что изменилось за год после нормандского саммита
И почему процесс урегулирования в Донбассе по-прежнему находится в тупике

«Сейчас можно урегулировать конфликт только на условиях широчайшей автономии. Надо хотя бы договориться о том, чтобы лет 10–15 жить вместе, а за эти 10–15 лет много воды утечет», — сказал он.

Экс-премьер указал на то, что жители региона никогда не согласятся с реформами, которые предлагают русофобы.

«Нужно понимать, что никто Донбасс сейчас не сдаст в угоду нацикам. Что они хотят там сделать? Люстрации провести, чистки, лагеря какие-то создать. Внедрить вот этот идиотизм по запрету русского языка, но Донбасс русскоговорящий — 95%. И никто там не будет выполнять дурацкие законы по поводу ограничения языка», — отметил Азаров.

Он подчеркнул, что урегулирование конфликта в первую очередь отвечает интересам Киева, а не его западным партнерам. Еще одним условием для разрешения Азаров назвал выполнение минских соглашений.

«Другого документа, который определял бы основные принципы урегулирования, не существует. Но если мы так и продолжим твердить без конца и ничего не делать, то рано или поздно станет вопрос о том, что надо вырабатывать что-то другое», — добавил он.

При этом 11 января в Киеве снова заявили о желании пересмотреть договоренности. По словам вице-премьера Алексея Резникова, имплементация существующих соглашений в их нынешнем состоянии невозможна.

15 декабря 2020 года Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Такое решение поддержали 304 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом в закон не включена «формула Штайнмайера», прописанная в Минских соглашениях и регулирующая порядок проведения местных выборов в регионе.

Власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги госпереворота, в 2014 году. Переговоры об урегулировании ситуации ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате (РФ, Германия, Франция, Украина). При этом Москва регулярно указывает, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства как на нормандском саммите в декабре прошлого года, так и в рамках Минских договоренностей.

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