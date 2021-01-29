Двух мужчин задержали в Приморье за попытку продать замороженную тушу тигра

В Дальнереченском районе Приморского края задержаны двое мужчин, которые попытались продать замороженную тушу убитого ими амурского тигра. Об этом сообщает региональное правительство.

Как рассказали в Центре «Амурский тигр», злоумышленники застрелили хищника в декабре 2020 года. В конце января они попытались сбыть замороженную тушу животного.

Преступников задержали сотрудники регионального УФСБ России совместно со специалистами Центра. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия для возможного возбуждения уголовного дела, пишет РИА «Восток-Медиа».

Туша редкого хищника направлена на экспертизу, изучением занимаются сотрудники Центра «Амурский тигр».

Замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый напоминает, что в 2018–2019 годах в ст. 258 УК РФ внесли изменения. Теперь за отстрел особо ценных и редких видов животных преступникам грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Также свободы можно лишиться за продажу или покупку краснокнижного животного.

Ранее в январе сообщалось, что в Хабаровске проведут экспертизу трупа амурского тигра, которого сбила машина на трассе Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре. Установлено, что погибший тигр — это самец в возрасте от четырех до пяти лет. За последнее время это уже третий подобный случай в Нанайском районе.