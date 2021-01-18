Останки сбитого автомобилем тигра привезли на экспертизу в Хабаровск

В Хабаровске будет проводиться экспертиза трупа амурского тигра, которого сбила машина на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Первоначально предполагалось, что останки будут исследовать в Уссурийске. Однако экспертизу проведут специалисты центра диагностики болезней животных Приморской государственной сельхозакадемии.

Уже установлено, что погибший амурский тигр – это самец в возрасте от 4 до 5 лет. Транспортное средство, сбившее его, а также водитель установлены. Это Suzuki Solio без регистрационных номеров.

Проводятся оперативно-следственные действия, решается вопрос о привлечении водителя к ответственности, пишет ИА AmurMedia.

Инцидент произошел на 191-м км трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре в районе села Троицкое. Тигр перебегал дорогу, когда его сбил автомобиль.

Это уже третий случай гибели амурского тигра за последнее время. Все три случая произошли на территории Нанайского муниципального района.

14 января сообщалось, что недалеко от села Покровка в Хабаровском крае была найдена истощенная самка амурского тигра. Ее доставили в реабилитационный центр.