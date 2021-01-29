Эксперт назвал санкции Украины против РФ проявлением слабой роли Зеленского

Решение Киева о введении новых санкций против Москвы говорит о слабой роли президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение 29 января высказал член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По словам Безпалько, Зеленский «является марионеткой, как в руках международных сил, так и сил, которые оперируют им внутри Украины». Он добавил, что в решении украинского лидера ввести персональные санкции против юридических и физических лиц из России нет ничего удивительного, а все ожидания, связанные с приходом Зеленского к власти, «оказались несостоятельными».

«Проблема в том, что, несмотря на санкции как со стороны Украины в отношении России, так и со стороны России в отношении Украины, товарооборот всё равно начинает расти, и по сравнению с 2014 годом он вырос весьма значительно. Конечно, большая часть — это энергоносители, но в целом всё равно экономические связи восстанавливаются, даже через ряд посреднических структур», — рассказал эксперт «РИА Новости».

Безпалько также высказал мнение, что Зеленский не проводит демократические реформы, чтобы улучшить отношения между Россией и Украиной, а своими действиями только усугубляет линию, которую вел его предшественник на посту президента Петр Порошенко.

28 января Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против российских юридических и физических лиц.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. При этом сам санкционный список не опубликован, а одно из решений ведомства засекречено.