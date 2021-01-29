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В Монреале водитель ранил полицейского при проверке документов

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В канадском Монреале в четверг, 28 января, задержали водителя автомобиля, который ранил полицейского при попытке последнего проверить его документы. Об этом сообщил телеканал CBC.

Первоначально полиция заявляла, что в офицера стреляли, однако потом информация изменилась.

«Сейчас у нас есть информация о том, что есть вероятность, что офицер был ранен не из огнестрельного оружия», — сказал представитель полиции Монреаля Жан-Пьер Брабант.

По данным телеканала, инцидент произошел в 16:00 (00:00 мск).

По словам Брабанта, проверка документов превратилась в драку.

«Есть информация, которую я не могу раскрыть, чтобы не навредить расследованию или усилиям сотрудников полиции, работающих здесь сегодня вечером», — отметил он.

Правоохранитель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Около двух часов в районе ЧП шла крупная полицейская операция, несколько улиц были перекрыты. Других подробностей пока не сообщается.

26 января в немецком городе Франкфурт-на-Майне (федеральная земля Гессен) неизвестный мужчина с ножом ранил нескольких человек.

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