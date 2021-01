МГИМО и ИМЭМО попали в мировой рейтинг лучших научных центров 2020 года

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ поднялся на одну строчку и оказался на 124-м месте опубликованного в четверг, 28 января, международного рейтинга научно-исследовательских центров за 2020 год (The Global Go To Think Tank Index 2020). Об этом сообщает ТАСС.

Рейтинг подготовили специалисты Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета (США). Свои места в списке из 174 организаций (26-е и 33-е) сохранили Московский центр Карнеги и Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН). Лидером стал расположенный в Вашингтоне Фонд Карнеги.

ИМЭМО РАН и МГИМО представлены в рейтинге еще в ряде категорий. В частности, ИМЭМО РАН занимает 14-ю строчку в перечне ведущих аналитических центров в области международной экономической политики, МГИМО расположился в этом рейтинге на 54-м месте, а также занял восьмую строчку среди исследовательских центров на базе университетов.

Рейтинг базируется на исследовании порядка 11 тыс. аналитических организаций со всего мира и результаты опроса почти 2 тысяч экспертов. Своей целью авторы The Global Go To Think Tank Index 2020 указывают «исследование тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются научно-исследовательские центры, директивные органы и политически направленные гражданские общества».

В августе 2020 года сообщалось, что три российских вуза — Московский государственный университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и МФТИ — подтвердили свое положение ведущих учебных заведений мира. Они заняли 21-ю, 40-ю и 46-ю строчки международного рейтинга «Три миссии университета».