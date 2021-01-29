Спрос на китайские автомобили в России вырос на 43,1% в 2020 году

Китайский автопром показал на отечественном автомобильном рынке рекордный рост за 2020 год и вырос на 43,1% по сравнению с 2019 годом. Специалисты компании Fresh Auto в пресс-релизе, с которым ознакомились «Известия», рассказали, чем обусловлена такая популярность, и какие модели наиболее востребованы в разных регионах страны.

Так, 51% владельцев китайских автомобилей отметили качество сборки, 22% заявили, что их максимально устраивает техническое оснащение. Еще 9% респондентов в причинах покупки отметили красивый дизайн китайских автомобилей. Кроме того, 18% клиентов компании устраивает соотношение цены и качества.

В пресс-релизе добавили, что на данный момент китайские автомобили ничем не уступают в качестве, а многие концепты дизайна и технологии, использующиеся в этих авто разработаны специалистами, которые участвовали в создании модельных рядов известных премиальных брендов.

Наиболее востребованы в России китайские внедорожники и кроссоверы. Наиболее популярные модели — Great Wall Deer, CheryTiggo, Great Wall Wingle, Lifan X60, Great Wall Hover. Наибольшим спросом китайские автомобили пользуются в Иркутской области (здесь авто, произведенные в Китае, занимают 6,6% рынка), в Калининградской (6,2%), Владимирской (5,6%), Псковской (5,2%) и Астраханской (5,1%) областях.

В Москве наиболее востребованными автомобилями из КНР стали GeelyAtlas (32% респондентов) и HavalH6 (30% участников опроса). Москвичи выбрали эти модели за их высокие технические характеристики и выгодное соотношение цены и качества по сравнению с другими брендами, представляющие автомобили в данном сегменте.

Ранее 28 января сообщалось, что в России в 2020 году было продано 687 новых электромобилей, что на 95% больше, чем в 2019 году. Лидером сегмента стал хетчбэк Nissan Leaf с результатом 144 экземпляра. Второе место занимает новичок рынка, кроссовер Audi E-Tron, продажи которого в нашей стране начались в июле. За полгода были куплены 134 такие машины. На третьей позиции находится Tesla Model 3 с результатом 110 автомобилей.