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Названы самые популярные электромобили в России за 2020 год

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В России в 2020 году было продано 687 новых электромобилей, что на 95% больше, чем в 2019 году. Об этом 28 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Лидером сегмента стал хетчбэк Nissan Leaf с результатом 144 экземпляра. Второе место занимает новичок рынка, кроссовер Audi E-Tron, продажи которого в нашей стране начались в июле. За полгода были куплены 134 такие машины. На третьей позиции находится Tesla Model 3 с результатом 110 автомобилей.

В топ-10 самых продаваемых в 2020 году на российском рынке новых электромобилей также вошли Porsche Taycan (91 шт.), Tesla Model X (81), Jaguar I-Pace (72) Tesla Model S (25), Hyundai Ioniq (7), Hyundai Kona (5), Tesla Model Y (5).

Отмечается, что в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, а по итогам 2020-го — уже 15.

9 декабря сообщалось, что губернатор Токио Юрико Коикэ поставила перед правительством задачу отказаться от продаж новых автомобилей, работающих на бензине или дизеле, к 2030 году.

Все продаваемые в японской столице автомобили должны быть оснащены гибридными силовыми установками или электродвигателями. Кроме того, власти намерены проработать программу субсидирования покупки таких машин.

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