Ученые предупредили о риске осложнений при COVID-19 из-за недостатка витамина К

Дефицит витамина К вызывает осложнения при COVID-19, вызванные снижением эластичности сосудов, предположил коллектив ученых из Нидерландов и Бельгии.

От этого нутриента зависит деятельность белка MGP, защищающего от разрушения эластичные волокна в коже, легких и кровеносных сосудах.

Реакция организма на вирус влияет и на сосуды: их стенки размягчаются, чтобы пропустить к тканям иммунные клетки для борьбы с врагом. Кроме того, инфекция сопровождается частым изменением давления, что, в свою очередь, также требует от сосудов постоянной «работы». Чтобы помочь эластичным волокнам выполнять свою функцию, витамин К стимулирует выработку белка MGP, однако запасы его активно расходуются.

Как считают ученые, из-за недостатка витамина К растет риск повреждения сосудов. Это, в свою очередь, грозит тромбозом — при повреждении сосуда организм начинает формировать кровяной сгусток, чтобы «залатать» повреждение. Рост тромба или большое их количество приводит к нарушению кровообращения. Крупный оторвавшийся тромб способен перекрыть сосуд и даже привести к внезапной смерти.

Это явление наблюдается как у больных COVID-19, так и у людей с диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим заболеванием почек и ожирением. Возможно, наложение друг на друга нескольких причин дефицита К приводит к осложнениям при COVID-19.

«Учитывая, что витамин K имеет важное значение для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови, дефицит его во время COVID-19 может усугубить эти проблемы», — заключили ученые.

Чтобы связать дефицит витамина К с патологией COVID-19, нужны дополнительные эксперименты, отметили специалисты. Также исследования позволят определить, сможет ли витамин К2 занять место в протоколах лечения этой инфекции.

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Сосудный день: дефицит витамина К может приводить к тяжелому COVID-19