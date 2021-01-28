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Португалия ограничит поездки своих граждан за границу на две недели

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Правительство Португалии приняло решение об ограничении поездок жителей страны за границу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом в четверг, 28 января, заявил глава МВД Португалии Эдуардо Кабрита.

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«В рамках национальной стратегии правительство примет меры по ограничению поездок за рубеж граждан на 15 дней. Кроме исключительных случаев в ближайшие 15 дней выезд воздушным, сухопутным и морским путем граждан будет ограничен», — цитирует Bloomberg выступление Кабриты в парламенте.

Также в ходе заседания принято решение о продлении в стране до 14 февраля режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Ожидается, что решение вступит в силу после того, как соответствующий указ подпишет президент республики Марселу Ребелу ди Соуза.

13 января стало известно, что в Португалии решили ввести жесткий карантин, аналогичный действовавшему в марте и апреле минувшего года.

Как сообщал премьер-министр страны Антониу Кошта, количество заражений коронавирусом в Португалии увеличивается и нужно «спасти жизни, спасти систему здравоохранения». В стране действует чрезвычайное положение и введены значительные ограничения, в том числе комендантский час на большей части территории.

По данным сайта Worldometers, по состоянию на 28 января, в Португалии за время пандемии выявили 685 383 случая заражения коронавирусом. За это время скончались 11 608 человек.

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