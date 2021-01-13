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Жесткий карантин введут в Португалии

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Жесткий карантин, аналогичный действовавшему в марте и апреле минувшего года, решили ввести в Португалии. Об этом сообщил в среду, 13 января, премьер-министр страны Антониу Кошта.

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Он подчеркнул, что количество заражений в Португалии увеличивается, и нужно «спасти жизни, спасти систему здравоохранения».

Кошта отметил, что в среду парламент продлил режим чрезвычайного положения до 30 января. По его словам, португальцы должны вернуться к жесткому карантину и оставаться дома.

Кроме того, жителям Португалии необходимо работать удаленно, но школы продолжат работать. Штрафы за нарушение карантинных мер будут повышены.

Накануне, 12 января, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, при этом симптомов заболевания у него нет.

Ранее, 6 января, стало известно, что Соуза контактировал с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, после этого он ушел на карантин, однако почти сразу от него отказался, поскольку сданный тест ПЦР был отрицательным.

В течение прошедших суток в Португалии был установлен рекорд смертности от COVID-19: скончались 156 человек. Зафиксировано 10,5 тыс. новых случаев.

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