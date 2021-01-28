В раде предложили штрафы в $18 тыс. за ложные данные в декларации о гражданстве

Группа депутатов Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» зарегистрировала в парламенте страны законопроект об административной ответственности за нарушение сроков предоставления декларации о получении (наличии) или прекращении гражданства другого государства, а также за предоставление недостоверных данных в декларации.

Авторы проекта предлагают за такие нарушения наказывать штрафом от 20 до 30 тыс. необлагаемых минимальных доходов граждан (от $12,5 тыс. до $18,1 тыс.). Документ был зарегистрирован 27 января.

В этот же день в Верховную раду был внесен законопроект, в котором предусматривается лишение граждан Украины с паспортами «страны-агрессора» (такой страной парламент Украины признал РФ. — Ред.) избирательного права.

26 января депутаты Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» выступили с инициативой сажать в тюрьму на срок от двух до пяти лет за сокрытие человеком информации о наличии гражданства страны-агрессора. Соответствующий проект был также зарегистрирован в Верховной раде.

В тот же день депутаты от партии «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной раде законопроект, легализующий в стране двойное гражданство. Согласно документу, украинцы смогут иметь двойное гражданство и с Россией, но в этом случае будут ограничены в правах, главным образом в избирательных.