ЕС сократил список стран для открытия границ до 6 государств

Евросоюз исключил Японию из списка стран для поэтапного открытия границ, оставив в нем шесть пунктов. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в четверг, 28 января.

«С 28 января страны сообщества должны поэтапно начать отмену ограничений на поездки для резидентов следующих стран: Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда», — говорится в документе.

В список также условно включен Китай, однако транспортное сообщение с ним все равно будет приостановлено до тех пор, пока власти КНР не примут решение открыть свои внешние границы для Евросоюза.

25 января Еврокомиссия (ЕК) ужесточила санитарные меры для граждан, которые въезжают в страны ЕС и передвигаются между европейскими государствами. Согласно новым требованиям, путешественники обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сделанный за три дня до выезда, соблюдать карантин после въезда в страну ЕС и заполнить регистрационную форму пассажира.

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