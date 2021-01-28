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Ученые обнаружили новое средство в борьбе с облысением

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Тайские ученые обнаружили новое средство для борьбы с облысением, сообщает в четверг, 28 января, Daily Mail.

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Исследование было проведено с участием 50 человек, страдающих самой распространенной формой облысения — андрогенной алопецией. Специалисты выяснили, что авиценния морская, являющаяся одним из видов мангровых деревьев, содержит химическое вещество авицехинон-С, которое способно остановить выпадение волос.

Участники эксперимента регулярно втирали экстракт авиценнии морской в кожу головы. Таким образом было отмечено, что авицехинон-С не только предотвращает облысение, но и способствует росту волос.

В декабре британские ученые называли красный клевер средством, которое может предотвратить облысение.

В конце ноября британский трихолог Филипп Кингсли рассказал, что облысение может происходить из-за недостатка витамина B12 в организме, поэтому во избежание потери волос следует употреблять печень, которая богата этим биологически активным веществом.

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