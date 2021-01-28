Ученые обнаружили ахиллесову пяту коронавируса

Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета обнаружили вероятную ахиллесову пяту коронавируса. Об этом в четверг, 28 января, пишет портал MedicalXpress со ссылкой на данные исследования.

Как выяснили ученые, SARS-CoV-2 обладает особым ферментом — экзорибонуклеазой nsp14-ExoN.

Этот фермент помогает вирусу корректировать ошибки, возникающие при репликации генома, а также отвечает за извлечение генетического материала из других штаммов, что дает патогену эволюционное преимущество.

«Экзорибонуклеаза коронавируса, таким образом, служит важной мишенью для подавления и ослабления продолжающейся пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов», — отметила один из авторов исследования Дженнифер Гриббл.

Специалисты считают, что экзорибонуклеаза nsp14-ExoN и есть ахиллесова пята коронавируса.

В случае если будет разработано лекарство, способное заблокировать действие фермента, вирус может потерять способность к рекомбинации и полностью «отключиться».

27 января стало известно, что ученые из Огайо предложили новый способ контроля вспышек COVID-19. Специалисты считают, что распространение инфекции можно контролировать по анализу комнатной пыли.